اليمن يودع كأس آسيا للناشئين بفارق ركلات الترجيح

تأهل منتخب إيران إلى الدور قبل النهائي، عقب فوزه على اليمن بفارق ركلات الترجيح 4-2 بعد تعادل الفريقين 0-0 في الوقت الأصلي يوم الأحد على إستاد ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن ربع نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في تايلاند.