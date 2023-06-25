اليمن يودع كأس آسيا للناشئين بفارق ركلات الترجيح

تأهل منتخب إيران إلى الدور قبل النهائي، عقب فوزه على اليمن بفارق ركلات الترجيح 4-2 بعد تعادل الفريقين 0-0 في الوقت الأصلي يوم الأحد على إستاد ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن ربع نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في تايلاند.
وسيطر الحذر على أداء الفريقين خلال الوقت الأصلي ولم ينجح أي منهما في الوصول إلى المرمى، فتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح التي كان الفوز من خلالها لصالح المنتخب الإيراني.
ويلتقي منتخب إيران في الدور قبل النهائي يوم الخميس مع الفائز من مباراة اليابان وأستراليا التي تقام يوم الاثنين.
ويشار إلى أن المنتخبات المتأهلة إلى الدور قبل النهائي تحصل على البطاقات الأربع المخصصة لقارة آسيا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في إندونيسيا.