"5" منافسات ضمن بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية "GEG 2023" المرتقبة في

وسيكون مجتمع الرياضات الإلكترونية حول العالم على موعد مع الحماس والمنافسات القوية بين أكثر من "250" لاعبًا ولاعبة من أكثر من "50" دولة؛ حيث ستشهد بطولة "GEG 2023" التي تدمج بين الرياضات الإلكترونية والرياضة التقليدية، وأحدث تطورات التكنولوجيا، وتوفير أبرز وسائل الترفيه والثقافة ومجتمع ألعاب #worldconnected، إقامة منافسات عديدة في أشهر الألعاب الإلكترونية؛ مثل "Dota 2 - دوتا 2"، و"eFootball™️ 2024 - إي فوتبول 2024"، و"PUBG MOBILE - ببجي موبايل"، و"Street Fighter 6 - ستريت فايتر 6".