بمشاركة 32 لاعبة.. انطلاق معسكر أخضر الناشئات بالمنطقة الشرقية

انطلق اليوم الأربعاء ، معسكر المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عامًا بالمنطقة الشرقية، والذي يُقام على أربع فترات خلال شهر أكتوبر و نوفمبر 2023.
ويأتي هذا المعسكر ضمن تحضيرات أخضر الناشئات للعب مباراتين وديتين ضد منتخب سوريا الشقيق حيث ستكون أولى مواجهاته في 31 أكتوبر (الجاري) .
واستدعت مدربة الأخضر للناشئات تحت 17 عامًا ستيلا قوتال 32 لاعبة وهن:
"لولوة موسى، زهرة باحميد، فجر سقاف، لولوة صالح، مايا عبدالرحمن، لمى محمد ، ليان أبو كبوس، جوانا النصار، هيا أحمد، ماريا الحربي، فجر عبداللطيف، جنى سلامة، هناء إسماعيل، ماريا باغفار، حلا الشدوخي، حصة محمد، ليان صالح، مرام اليحيا، ديالا الصبان، ليان اليافعي، غدي سلطان، سهير باطوق، جميلة مدخلي، سارا خالد، ميان العقيل، تالين محمد، جنا فهد، تالين أحمد، حنين راشد، بسمة نواف، لولو عبدالله، فاطمة منصور".
الجدير بالذكر أن آخر مواجهات أخضر الناشئات كانت أمام المنتخب البحريني في شهر مايو الماضي.