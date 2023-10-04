بمشاركة 32 لاعبة.. انطلاق معسكر أخضر الناشئات بالمنطقة الشرقية

"لولوة موسى، زهرة باحميد، فجر سقاف، لولوة صالح، مايا عبدالرحمن، لمى محمد ، ليان أبو كبوس، جوانا النصار، هيا أحمد، ماريا الحربي، فجر عبداللطيف، جنى سلامة، هناء إسماعيل، ماريا باغفار، حلا الشدوخي، حصة محمد، ليان صالح، مرام اليحيا، ديالا الصبان، ليان اليافعي، غدي سلطان، سهير باطوق، جميلة مدخلي، سارا خالد، ميان العقيل، تالين محمد، جنا فهد، تالين أحمد، حنين راشد، بسمة نواف، لولو عبدالله، فاطمة منصور".