بعد نصف نهائي السوبر الإيطالي بالرياض.. مدرب بولونيا: قادرون على الفوز بالنهائي.. ومدرب إنتر: الحظ لم يقف معنا

كما أشاد كيفو باللاعبين الذين نفذوا ركلات الترجيح، مشيرًا إلى أن تنفيذها يتطلب شجاعة كبيرة، مضيفًا:

«في النهاية، ركلات الترجيح تعتمد على الحظ، واليوم لم يكن في صفنا. ومع ذلك، قدّم اللاعبون مباراة قوية، خاصة في الشوط الثاني، وأظهروا شخصية نرغب في رؤيتها باستمرار».