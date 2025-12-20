بعد نصف نهائي السوبر الإيطالي بالرياض.. مدرب بولونيا: قادرون على الفوز بالنهائي.. ومدرب إنتر: الحظ لم يقف معنا

عبّر فينتشينزو إيتاليانو، مدرب فريق بولونيا، عن سعادته وفخره بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، مؤكدًا شعوره بالمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق فريقه مع الاقتراب من خوض المباراة النهائية.
وقال إيتاليانو:
«نشعر بمسؤولية كبيرة ونحن على أعتاب النهائي، لقد تطوّر أداء فريقنا بشكل ملحوظ في المباريات الأخيرة، والآن نحن في النهائي وسعداء جدًا بهذه الخطوة المهمة. لدينا يومان للتحضير وتجهيز الفريق لتحقيق الفوز المرجو».
وعن المواجهة المرتقبة أمام نابولي في النهائي، أوضح إيتاليانو:
«ستكون مواجهة مختلفة تمامًا عن مباريات الدوري، ففي الدوري توجد فرصة للتعويض، أما النهائي فهو مباراة واحدة قد تحدد كل شيء. ندرك أن نابولي يضم لاعبين بجودة عالية، وعلينا تقديم أفضل مستوياتنا وأن نكون على قدر المسؤولية في اللحظات الحاسمة. نحن فخورون بالوصول إلى النهائي، ونتطلع للتعافي سريعًا والاستعداد جيدًا لتقديم مباراة قوية».
من جانبه، اختتم كريستيان كيفو، مدرب إنتر ميلان، المؤتمر الصحفي قائلاً:
«سيطرنا على مجريات المباراة بشكل كامل، وكنا قريبين جدًا من تسجيل الهدف الثاني، لكن لم يحالفنا الحظ. علينا الاستمرار في التقدم وعدم التوقف عند أي عقبة».
كما أشاد كيفو باللاعبين الذين نفذوا ركلات الترجيح، مشيرًا إلى أن تنفيذها يتطلب شجاعة كبيرة، مضيفًا:
«في النهاية، ركلات الترجيح تعتمد على الحظ، واليوم لم يكن في صفنا. ومع ذلك، قدّم اللاعبون مباراة قوية، خاصة في الشوط الثاني، وأظهروا شخصية نرغب في رؤيتها باستمرار».