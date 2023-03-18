الإماراتي سالم عبدالرحمن بطلاً لبطولة الشطرنج

توَّج نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والتواصل في الهيئة العامة للترفيه الأستاذ أحمد المحمادي، ورئيس الاتحاد السعودي للشطرنج الدكتور عبدالله الوحشي، الفائز بالمركز الأول في ختام بطولة الشطرنج، اللاعب الإماراتي سالم عبدالرحمن، الحاصل على الترتيب الـ59 عالميًّا، ولقب أستاذ دولي كبير "GM"، الذي كسب 8 جولات من أصل 9 في البطولة التي نظمتها الهيئة العامة للترفيه بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للشطرنج، وأُقيمت في منطقة بوليفارد رياض سيتي.