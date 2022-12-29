وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه

توفي أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عن عمر ناهز 82 عاماً، بعد صراع مع المرض، وفقاً لما أعلنت ابنته كيلي ناسيمنتو عبر حسابه في موقع "إنستغرام".
ونقل بيليه إلى المستشفى في ساو باولو يوم 29 نوفمبر الماضي، بسبب ما وصفه فريقه الطبي بإعادة تقييم علاجه الكيميائي الذي يتلقاه منذ خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم القولون سبتمبر 2021.
وعانى بيليه صاحب الألف هدف ،الذي قاد البرازيل للتتويج بكأس العالم في 1958 و1962 و1970 من متاعب صحية منذ سنوات قبل أن تتفاقم عام 2017، حين ظهر في حفل سحب قرعة كأس العالم روسيا 2018 وهو على كرسي متحرك، بسبب عجزه عن المشي قبل أن يخضع لجراحة -سبتمبر 2021بعد ثبوت إصابته بسرطان القولون.
يشار إلى أن بيليه قضى معظم حياته الكروية في نادي سانتوس، قبل أن يلعب في مواسمه الأخيرة في حقبة السبعينيات مع فريق نيويورك كوزموس الأميركي.
وبيليه معروف عالمياً بأنه اللاعب الوحيد في التاريخ الذي قاد بلاده للفوز بكأس العالم 3 مرات (1958 و1962 و1970)، وحقق أيضاً نجاحاً رائعاً مع فريق سانتوس، مثل الفوز بكأس إنتركونتيننتال عامي 1962 و1963.