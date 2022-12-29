وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه

وعانى بيليه صاحب الألف هدف ،الذي قاد البرازيل للتتويج بكأس العالم في 1958 و1962 و1970 من متاعب صحية منذ سنوات قبل أن تتفاقم عام 2017، حين ظهر في حفل سحب قرعة كأس العالم روسيا 2018 وهو على كرسي متحرك، بسبب عجزه عن المشي قبل أن يخضع لجراحة -سبتمبر 2021بعد ثبوت إصابته بسرطان القولون.