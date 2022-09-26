"فيتوريا" يستغني عن خدمات محمد صلاح في لقاء مصر وليبيريا

سمح المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم البرتغالي روي فيتوريا، لكل من محمد صلاح قائد المنتخب، إضافة إلى مصطفى محمد، وأحمد أبو الفتوح، بالعودة إلى أنديتهم، وهو ما يعني غيابهم عن مواجهة ليبيريا التجريبية التي ستُلعب، الثلاثاء، في الإسكندرية.
وكان "صلاح" و"محمد" تألقا في مباراة النيجر التجريبية التي انتهت لصالح الفراعنة بثلاثية نظيفة، بينها ثنائية لصلاح وهدف لمحمد، في المقابل قرر الجهاز الفني إراحة أبو الفتوح؛ بسبب شعوره بأوجاع في العضلة الخلفية.
وقال "فيتوريا" في تصريحات نقلتها قناة "أون تايم سبورتس": "سمحت لمصطفى محمد بالمغادرة نظرًا لأنه سيخوض 11 مباراة متتالية مع فريقه، ونفس الأمر مع محمد صلاح فهو أيضًا أمامه العديد من المباريات حتى شهر نوفمبر المقبل".