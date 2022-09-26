"فيتوريا" يستغني عن خدمات محمد صلاح في لقاء مصر وليبيريا

سمح المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم البرتغالي روي فيتوريا، لكل من محمد صلاح قائد المنتخب، إضافة إلى مصطفى محمد، وأحمد أبو الفتوح، بالعودة إلى أنديتهم، وهو ما يعني غيابهم عن مواجهة ليبيريا التجريبية التي ستُلعب، الثلاثاء، في الإسكندرية.