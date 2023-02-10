النهائي المنتظر بين الهلال وريال مدريد: حقائق وأرقام.. تعرّف عليها

لعب سالم الدوسري دوراً مهماً في فوز السعودية على الأرجنتين 2-1 خلال المواجهة التي جمعت الفريقين في دور المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر، والتي توجت الأرجنتين بلقبها، كما سجل هدفين من ضربتي جزاء في المواجهة أمام فلامينغو البرازيلي ضمن الدور قبل النهائي من هذه النسخة في كأس العالم للأندية، ويأمل الهلال في أن يقدم النجم المميز عرضاً رائعاً من جديد، علماً بأن سالم انضم إلى نادي اللاعبين الذين سجلوا في ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم للأندية.