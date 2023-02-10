النهائي المنتظر بين الهلال وريال مدريد: حقائق وأرقام.. تعرّف عليها

يخوض نادي الهلال غداً السبت، المباراة النهائية من كأس العالم للأندية 2022 المغرب أمام بطل أوروبا ريال مدريد الإسباني، على ملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباط في العاصمة المغربية، سعيًا لتحقيق المجد العالمي.
وتحمل هذه المواجهة المثيرة، حيث تجمع بين بطلي آسيا وأوروبا، العديد من الأرقام والإحصائيات، التي نسلط عليها الضوء في هذا التقرير.
نجح نادي الهلال في بلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما كان خسر في الدور قبل النهائي خلال نسختي 2019 و2021.
بعد التأهل إلى النهائي، نجح نادي الهلال في تحقيق طموح المدرب رامون دياز الذي أعلن أنه يريد تحقيق نتيجة أفضل من المركز الرابع الذي تحقق خلال المشاركتين السابقتين.
حصلت قارة آسيا على المركز الثاني في البطولة مرتين، وذلك عن طريق كاشيما إنتليرز الياباني عام 2016 والعين الإماراتي عام 2018، وبالتالي فإن الهلال يطمح في الفوز بلقب البطولة ليحقق النتيجة الأفضل على الإطلاق في تاريخ قارة آسيا.
لعب سالم الدوسري دوراً مهماً في فوز السعودية على الأرجنتين 2-1 خلال المواجهة التي جمعت الفريقين في دور المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر، والتي توجت الأرجنتين بلقبها، كما سجل هدفين من ضربتي جزاء في المواجهة أمام فلامينغو البرازيلي ضمن الدور قبل النهائي من هذه النسخة في كأس العالم للأندية، ويأمل الهلال في أن يقدم النجم المميز عرضاً رائعاً من جديد، علماً بأن سالم انضم إلى نادي اللاعبين الذين سجلوا في ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم للأندية.
بعد فوزه على فلامينغو بنتيجة 3-2، بات الهلال أفضل أندية قارة آسيا من ناحية تسجيل الأهداف، حيث رفع رصيده إلى 14 هدفًا في كأس العالم للأندية.
بات نادي الهلال سادس فريق من خارج قارتي أوروبا وأميركا الجنوبية من ناحية بلوغ نهائي كأس العالم للأندية.
خلال النسخ الماضية، خسر كاشيما إنتليرز والعين في المباراة النهائية أمام ريال مدريد، حيث فاز الفريق الإسباني بعد التمديد 4-2 أمام كاشيما عام 2016، وبنتيجة 4-1 أمام العين في نسخة 2018. وبالتالي فإن الهلال يتطلع لوقف تفوق الفريق الإسباني والظفر باللقب.
يدخل ريال مدريد المباراة النهائية يوم السبت على إستاد الأمير مولاي عبدالله، وهو يحمل رغبة قوية في المحافظة على سجله المثالي من خلال الفوز بجميع المواجهات التي خاضها بالدور النهائي من البطولة.
يبحث نادي ريال مدريد أيضاً عن تعزيز رقمه القياسي في الفوز بلقب البطولة، حيث كان توج بالكأس أربع مرات من قبل أعوام 2014 و2016 و2017 و2018، وهو يأمل في الابتعاد أكثر أمام غريمه برشلونة الذي توج باللقب ثلاث مرات.
تجمع المباراة النهائية بين فريقين من أكثر الأندية نجاحاً في قارتي آسيا وأوروبا، حيث إن الهلال فاز باللقب الآسيوي 4 مرات، في حين فاز ريال مدريد 14 مرة بالبطولة الأوروبية، كما حصل الهلال على وصافة البطولة الآسيوية 4 مرات، مقابل 3 مرات وصافة لريال مدريد.