لسوء النتائج.. أنباء عن إقالة "الطائى" لمدرّبه "لورينتيو ريجيكامب" و"بن زكري" البديل

أفادت العديد من التقارير الصحفية بأن إدارة نادي الطائي قرّرت، مساء أمس، إقالة الروماني "لورينتيو ريجيكامب" من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم.
وذكرت ذات التقارير أن نادي الطائي سيعلن إقالة مدربه "ريجيكامب" من تدريب الطائي لسوء نتائج الفريق، على أن يكون "بن زكري" بديلًا للمدرب الروماني.
وأشارت التقارير إلى أن "بن زكري" قام بحضور مباراة الطائي أمام أبها، اليوم؛ حيث سيتم إسناد المهمة إليه حتى نهاية الموسم.
وخسر الطائى، مساء أمس، أمام أبها بنتيجة "2/0"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.