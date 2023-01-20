"ديربي" منتظر يجمع الريال وأتلتيكو مدريد.. في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

سحبت اليوم الجمعة، قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، والتي أعلنت عن "ديربي" منتظر يجمع الريال وأتلتيكو مدريد.
وستقام مباراة "الديربي" بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في معقل الفريق الملكي يوم الثلاثاء 24 يناير الجاري، على ملعب "سانتياغو برنابيو".
فيما أوقعت القرعة فريق برشلونة في مواجهة ريال سوسييداد، وستقام المباراة بينهما يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "كامب نو".
قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا:
ريال مدريد - أتلتيكو مدريد.
أوساسونا - إشبيلية.
فالنسيا - أتلتيك بيلباو.
برشلونة - ريال سوسييداد.