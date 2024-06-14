بمشاركة النصر.. دوري أبطال آسيا للسيدات ينطلق بمشاركة 22 نادياً في أغسطس

ويتماشى النظام الحيوي للبطولة مع رغبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ازدهار كرة القدم النسائية، وفي نهاية دور المجموعات يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث إلى الدور ربع النهائي، الذي يقام يومي 22 و23 آذار/مارس 2025، وسوف يتم إجراء قرعة الدور ربع النهائي لتحديد المواجهات الأربع في هذا الدور، والذي تقام منافساته من مباراة واحدة، حيث يكون الفريق الأعلى تصنيفاً في كل مواجهة هو الفريق المضيف.