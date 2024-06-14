بمشاركة النصر.. دوري أبطال آسيا للسيدات ينطلق بمشاركة 22 نادياً في أغسطس

إيذاناً بعصر جديد من النجاح والتقدم لكرة القدم النسائية في قارة آسيا، أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة، عدد الأندية المشاركة في النسخة الأولى المرتقبة من دوري أبطال آسيا للسيدات، والذي تبدأ المنافسة فيها اعتباراً من شهر آب/أغسطس.
وأعرب 22 اتحاداً عضواً عن الرغبة بالمشاركة، حيث يتمثل كل اتحاد وطني بنادٍ واحد في نسخة 2024-2025 من البطولة، والتي كان تم الإعلان عنها في شهر آب/أغسطس الماضي.
وتتأهل الأندية من أفضل ثمانية اتحادات وطنية، حسب أحدث تصنيف عالمي للسيدات (الصادر بتاريخ 15 آذار/مارس 2024)، مباشرة إلى دور المجموعات، والتي تتضمن ثلاث مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة أندية، تتنافس بنظام التجمع خلال الفترة من 6 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر.
في المقابل تتنافس الأندية الـ14 المتبقية في الدور التمهيدي، بحيث يتم تقسيم الأندية على أربع مجموعات (مجموعتان من أربعة أندية ومجموعتين من ثلاثة أندية)، وتتنافس كل مجموعة بنظام التجمع خلال الفترة ما بين 25 و31 آب/أغسطس، بحيث تتأهل الأندية الأربعة الفائزة بصدارة كل مجموعة، إلى دور المجموعات.
ويستضيف كل من الأردن وماليزيا والسعودية وتايلاند مجموعة واحدة في الدور التمهيدي، بينما تستضيف الصين وفيتنام مجموعة واحدة لكل منهما في دور المجموعات، في حين سيتم تحديد المضيف الثالث المتبقي في دور المجموعات بعد حفل القرعة وسيتم تأكيده قبل انطلاق دور المجموعات.
قائمة الأندية وتصنيف الاتحادات الوطنية الأعضاء أدناه:
1- اليابان (أوراوا ريد دايموندز)
2- جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (نايغوهيانغ)
2- أستراليا (ملبورن سيتي)
4- الصين (ووهان جيانغدا)
5- جمهورية كوريا (هيونداي ستيل ريد اينجلز)
6- فيتنام (هوتشي منه سيتي)
7- الفلبين (كايا ايلويلو)
8- الصين تايبيه (تايتشونغ بلو وايل)
9- تايلاند ، يحدد لاحقاً
10- أوزبكستان (بي اف سي ناساف)
11- ميانمار (مياوادي)
12- إيران (بام خاتون)
13- الهند (أوديشا)
14- الأردن (الاتحاد)
15- هونغ كونغ الصين ، يحدد لاحقاً
16- لاوس (يونغ ايلفانتس)
17- ماليزيا (صباح)
18- نيبال (ايه بي اف)
19- الإمارات (نادي أبو ظبي)
20- سنغافورة (ليون سيتي سايلرز)
21- بوتان (آر تي سي)
22- السعودية (النصر)
وسوف يتم إجراء سحب القرعة الرسمية لكل من الدور التمهيدي ودور المجموعات يوم الخميس 18 تموز/يوليو في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
ويتماشى النظام الحيوي للبطولة مع رغبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ازدهار كرة القدم النسائية، وفي نهاية دور المجموعات يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث إلى الدور ربع النهائي، الذي يقام يومي 22 و23 آذار/مارس 2025، وسوف يتم إجراء قرعة الدور ربع النهائي لتحديد المواجهات الأربع في هذا الدور، والذي تقام منافساته من مباراة واحدة، حيث يكون الفريق الأعلى تصنيفاً في كل مواجهة هو الفريق المضيف.
ويتبع ذلك إقامة المرحلة النهائية، والتي تشهد إقامة الدور قبل النهائي والنهائي من مباراة واحدة، خلال الفترة من 21 إلى 24 أيار/مايو 2025،
من المقرر أن تشهد دوري أبطال آسيا للسيدات منافسة قوية ومثيرة بين أبرز أندية القارة، وهي تتضمن تخصيص جوائز مالية كبيرة، حيث يحصل كل نادٍ مشارك في دور المجموعات على ما لا يقل عن 100 ألف دولار أمريكي، مع توفر جوائز إضافية بالاعتماد على الترتيب النهائي، بحيث يحصل الفائز بلقب النسخة الأولى من البطولة على جائزة مالية لا تقل عن 1.3 مليون دولار أمريكي.