حكّام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يشاركون في إدارة عدد من المباريات في صربيا

شارك عدد من حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الأحد، في إدارة عددٍ من المباريات الودّية المقامة في صربيا، وذلك على هامش المعسكر الذي يقيمه الحكام استعدادًا للموسم الجديد.