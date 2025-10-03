طاقم سعودي بقيادة خالد الطريس يدير مباراة أوكرانيا والباراغواي في كأس العالم للشباب

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إدارة مباراة أوكرانيا والباراغواي، ضمن ختام دور المجموعات من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا 2025، إلى طاقم تحكيم سعودي بقيادة الحكم الدولي خالد الطريس.
ويعاون الطريس في إدارة اللقاء، الذي يقام ضمن المجموعة الثانية في تشيلي، كل من محمد العكبري مساعدًا أول، وعبدالرحيم الشمري مساعدًا ثانيًا.
ويتصدر المنتخبان جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط لكل منهما، حيث يكفي التعادل لضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بينما يمنح الفوز صاحبه صدارة المجموعة ومواجهة أحد أصحاب المركز الثالث في دور الـ16.