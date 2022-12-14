ميدان فروسية حائل يشهد حفل السباق الثامن

أقام ميدان فروسية حائل حفل سباقه الثامن لموسم سباقات العام الحالي في خمسة أشواط؛ حيث خُصص الشوط الأول للدرجة "لم تربح"، والشوط الثاني "لمفتوح الدرجات"، فيما خصص الشوط الثالث من "الدرجة الأولى حتى الثالثة"، وخصص الشوط الرابع "لمفتوح أفراس"، أما الشوط الخامس فخصص "مفتوح أفراس".
وحقق الجواد "عز فهد" في الشوط الأول المركز الأول للمالك راجح هندي الشلاقي، والمدرب ناهي هندي الشلاقي، والخيال خالد الشرار.
وفاز في الشوط الثاني الجواد "شوكان" للمالك محمد فهد البقعاوي، والمدرب بندر ناصر الدهيش، والخيال توفيق الخضير، فيما انتزع صدارة الشوط الثالث "أكرمان" للمالك والمدرب محمد راشد العبيد، والخيال عبدالعزيز الصائغ، وخطفت الفرس "بعايد" لاسطبل الشوير، والمدرب ناصر القحطاني، والخيال البراء المحيميدي؛ المركز الأول في الشوط الرابع.
فيما فاز بالشوط الخامس الجواد "تعميم" للمالك سعود مسير القاسم، والمدرب عبدالله حمد المذعور، والخيال محمد زكريا.
وفي ختام الحفل سلم الجوائز والكؤوس للفائزين مدير عام ميدان فروسية منطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي.