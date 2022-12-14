ميدان فروسية حائل يشهد حفل السباق الثامن

وفاز في الشوط الثاني الجواد "شوكان" للمالك محمد فهد البقعاوي، والمدرب بندر ناصر الدهيش، والخيال توفيق الخضير، فيما انتزع صدارة الشوط الثالث "أكرمان" للمالك والمدرب محمد راشد العبيد، والخيال عبدالعزيز الصائغ، وخطفت الفرس "بعايد" لاسطبل الشوير، والمدرب ناصر القحطاني، والخيال البراء المحيميدي؛ المركز الأول في الشوط الرابع.