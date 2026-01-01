فينالدوم الأفضل في ديسمبر.. وإنزاغي وكيوين والعليوة يحصدون جوائز دوري روشن

جوائز الأفضل:

تُوّج البرازيلي كيوين، حارس مرمى ضمك، بجائزة أفضل حارس، بينما احتفظ الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، بلقب أفضل مدرب في الشهر، إلى جانب عبدالعزيز العليوة، لاعب الخلود، الذي نال جائزة أفضل لاعب واعد، بعدما فازا بها أيضًا في شهر أكتوبر الماضي.