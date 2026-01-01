فينالدوم الأفضل في ديسمبر.. وإنزاغي وكيوين والعليوة يحصدون جوائز دوري روشن

خطف الهولندي جورجينيو فينالدوم، قائد فريق الاتفاق، جائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي لشهر ديسمبر 2025-2026، المقدمة من مجموعة روشن، عن الجولات الثامنة والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة.
جوائز الأفضل:
تُوّج البرازيلي كيوين، حارس مرمى ضمك، بجائزة أفضل حارس، بينما احتفظ الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، بلقب أفضل مدرب في الشهر، إلى جانب عبدالعزيز العليوة، لاعب الخلود، الذي نال جائزة أفضل لاعب واعد، بعدما فازا بها أيضًا في شهر أكتوبر الماضي.
وتشمل جوائز ديسمبر الأداء خلال الجولتين الثامنة والتاسعة المقامتين في نوفمبر، إلى جانب الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة في ديسمبر، بعد تأجيل الجولة العاشرة.
صدارة فينالدوم:
تصدّر فينالدوم قائمة المساهمات التهديفية في الجولات الأربع المذكورة، بالتساوي مع البرتغالي جواو فيلكس (6 مساهمات لكل منهما)، كما يتقاسم صدارة الهدافين مع كريستيانو رونالدو بـ5 أهداف لكل لاعب، وكان له دور بارز في تحسن نتائج الاتفاق مقارنة بالجولات السابقة.
تفوّق إنزاغي:
أما مدرب الهلال سيموني إنزاغي، فقاد فريقه لتحقيق 4 انتصارات متتالية أمام النجمة، والفتح، والخليج، والخلود، ما منحه الأفضلية لحصد لقب أفضل مدرب للشهر.