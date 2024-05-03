"ماركا" تشيد بفوز الهلال على التعاون.. و"ميتروفيتش" يطارد "رونالدو" على لقب الهداف

أشادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بفوز الهلال على نظيره التعاون مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ30 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين؛ إذ بات الهلال بحاجة لـ4 نقاط فقط لحسم تتويجه بلقب الدوري السعودي بعد فوزه على التعاون 3-صفر في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
وفي التفاصيل، نشرت صحيفة "ماركا" الشهيرة تقريرًا عن المباراة عبر موقعها الرسمي، قالت فيه: "حقق رجال جورجي جيسوس فوزًا ثمينًا، جعلهم يتقدمون بفارق 12 نقطة عن النصر مع تبقِّي 15 نقطة فقط على نهاية مشوار الدوري".
وأضافت: "قد يكون هناك فرحة يوم الاثنين المقبل إذا فاز الهلال في مباراته المعلقة أمام الأهلي، وفشل رجال لويس كاسترو في الفوز على الوحدة نهاية هذا الأسبوع".
وذكرت أن المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش افتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، وزاد من الضغط على كريستيانو رونالدو في الصراع على لقب الهداف.
وأضافت: "بهذا الفوز أصبح الهلال يتقدم بفارق 12 نقطة عن النصر قبل خمس مباريات متبقية على انتهاء الدوري السعودي للمحترفين. وإذا تمكنوا من التغلب على الأهلي، ورجال لويس كاسترو لم يفعلوا الشيء نفسه ضد الوحدة، فإن رجال خورخي جيسوس يمكن أن يرفعوا لقب الدوري يوم الاثنين المقبل".