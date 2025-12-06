على حساب جامعة الملك فيصل.. جامعة جازان تتوّج ببطولة كرة قدم الجامعات

تُوّج منتخب جامعة جازان بلقب بطولة دوري الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية لكرة القدم، في موسمه الـ16، بفوزه على منتخب جامعة الملك فيصل بنتيجة (6-2)، في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما أمس على ملعب عمادة شؤون الطلاب بجامعة جازان.