على حساب جامعة الملك فيصل.. جامعة جازان تتوّج ببطولة كرة قدم الجامعات

تُوّج منتخب جامعة جازان بلقب بطولة دوري الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية لكرة القدم، في موسمه الـ16، بفوزه على منتخب جامعة الملك فيصل بنتيجة (6-2)، في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما أمس على ملعب عمادة شؤون الطلاب بجامعة جازان.
وتوّج رئيس جامعة جازان الأستاذ محمد أبو راسين، والمساعد التنفيذي لرئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الأستاذ علي المنيع، حيث تسلّم لاعبو جامعة جازان كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال لاعبو جامعة الملك فيصل الميداليات الفضية لحصولهم على المركز الثاني، وحلّت جامعة القصيم في المركز الثالث وحقّق لاعبوها الميداليات البرونزية.