ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.. الأخضر يواصل إعداده لمواجهة إندونيسيا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد ، برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا في محافظة "جدة"، استعدادًا لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ميدانيًا، أُجريت الحصة التدريبية على "الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، ليطبق بعدها تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، لم يكمل اللاعب "عبد الإله المالكي" الحصة التدريبية لشعوره بآلام في مفصل الكاحل.
ويواصل الأخضر برنامجه الإعدادي مساء غدٍ الاثنين بحصة تدريبية مسائية مغلقة على "الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية" عند الساعة السادسة مساءً.