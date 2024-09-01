ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.. الأخضر يواصل إعداده لمواجهة إندونيسيا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد ، برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا في محافظة "جدة"، استعدادًا لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.