الاتحاد يقترب من حسم صفقة محلية جديدة

اقتربت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي من حسم صفقة محلية جديدة؛ وذلك في إطار التحركات لتدعيم صفوف الفريق الكروي استعدادًا للموسم الرياضي المقبل 2022/23.
وكانت إدارة الاتحاد قد أعلنت قبل يومين التعاقد مع زكريا هوساوي (ظهير أيسر) أحد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع بند يتيح شراء اللاعب في الصيف المقبل.
وأشارت تقارير صحيفة محلية إلى أن إدارة الاتحاد تواصل محاولاتها للتعاقد مع أحمد بامسعود ظهير أيسر الفيحاء؛ وذلك بعدما لفت اللاعب الأنظار بمستوياته خلال الموسم المنصرم.
وذكرت التقارير أن إدارة الاتحاد تسعى لحسم الصفقات المحلية والأجنبية قبل يوم 20 يوليو الجاري؛ حتى يكونوا جاهزين للمغادرة مع بعثة الفريق إلى معسكر النمسا.