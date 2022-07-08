الاتحاد يقترب من حسم صفقة محلية جديدة

وكانت إدارة الاتحاد قد أعلنت قبل يومين التعاقد مع زكريا هوساوي (ظهير أيسر) أحد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع بند يتيح شراء اللاعب في الصيف المقبل.