رياضة

قرار مرتقب في توقعات.. كم سيكون عدد الأجانب في كل فريق بدوري "روشن"؟

فيما أكد "المسحل" سابقًا أن هناك دراسة لزيادة عدد اللاعبين إلى 9 أجانب أو 10