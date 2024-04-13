على مدى يومين.. وصول جياد كأس العالم لقفز الحواجز والترويض إلى الرياض

وكان الاتحاد الدولي للفروسية قد أعلن عن القائمة الرسمية المشاركة في البطولة التي تستضيفها الرياض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، تضمنت مشاركة أفضل 6 فرسان على التوالي في قائمة التنصيف العالمي من أصل 34 فارسًا فيما يشارك في في منافسات الترويض 17 فارسًا وفارسة من نخبة فرسان العالم.