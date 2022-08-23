خطوة واحدة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم.. قبضة الأخضر تتجاوز الكويت

ومن المقرّر أن يخوض ناشئو أخضر اليد، غدًا الأربعاء، مواجهته ضمن الجولة الرابعة من البطولة أمام المنتخب الإماراتي، عند تمام الساعة الخامسة مساءً؛ إذ يسعى الأخضر من خلال هذه المواجهة إلى تحقيق الفوز وضمان التأهل رسميًّا إلى بطولة العالم، والتأهل للدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية.