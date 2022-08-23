خطوة واحدة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم.. قبضة الأخضر تتجاوز الكويت

قطع المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين شوطًا كبيرًا نحو خطف بطاقة التأهل لبطولة العالم "كرواتيا 2023"، بعد تغلبه على المنتخب الكويتي بنتيجة "34-31"، ووصوله إلى النقطة السادسة بعد مرور ثلاث جولات من دور المجموعات، ضمن البطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين، والتي تجري منافساتها في العاصمة البحرينية "المنامة".
ومن المقرّر أن يخوض ناشئو أخضر اليد، غدًا الأربعاء، مواجهته ضمن الجولة الرابعة من البطولة أمام المنتخب الإماراتي، عند تمام الساعة الخامسة مساءً؛ إذ يسعى الأخضر من خلال هذه المواجهة إلى تحقيق الفوز وضمان التأهل رسميًّا إلى بطولة العالم، والتأهل للدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية.