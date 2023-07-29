تركيا تعد أخضر الطائرة لبطولة غرب آسيا

تغادر غداً الأحد بعثة المنتخب السعودي للناشئين للكرة الطائرة إلى تركيا؛ لإقامة معسكر إعدادي لمدة 12 يوماً؛ وذلك استعداداً لبطولة غرب آسيا التي تستضيفها مدينة جدة بمشاركة ثمانية منتخبات.