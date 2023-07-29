تركيا تعد أخضر الطائرة لبطولة غرب آسيا

تغادر غداً الأحد بعثة المنتخب السعودي للناشئين للكرة الطائرة إلى تركيا؛ لإقامة معسكر إعدادي لمدة 12 يوماً؛ وذلك استعداداً لبطولة غرب آسيا التي تستضيفها مدينة جدة بمشاركة ثمانية منتخبات.
ويترأس الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة باسم منقل،
ومشرف متابع عبدالله الجبر ، والإداري محمد خليل، وجهاز فني بقيادة المدرب الصربي زدينكو كربوفيش، ومساعد مدرب عبدالله محمد أبو شعفل، ومجيد آل إسماعيل، والمعالج محمد آل انصيف، والأخصائي ستانكو سربسكو.
وتم اختيار 15 لاعباً لمعسكر الأخضر الصغير وهم:
جاسم المهنا
علي آل سلام
حسن آل سلام
مرتضى السبع
محمود السواري
مقتدى آل زواد
علي آل جبر
مصطفى أبو السعود
يوسف علاقي
سهيل خان
عمار المدني
وليد عبدالقادر
حسام مبارك
سعيد مختار
بدر العوامي