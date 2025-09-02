الأخضر يواصل تحضيراته في التشيك لمواجهة مقدونيا وديًا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب مقدونيا وديًا بعد غدٍ الخميس، ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في جمهورية التشيك خلال فترة أيام "فيفا" لشهر سبتمبر.