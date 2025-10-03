"أمة واحدة".. الرياض تطلق شعار دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025، عن إطلاق شعار النسخة السادسة تحت عنوان "أمة واحدة"، في خطوة تعبّر عن وحدة شعوب العالم الإسلامي، وقيم التضامن والتلاحم من خلال الرياضة.
ويأتي إطلاق الشعار قبل 30 يومًا من انطلاق الدورة، التي تنطلق منافساتها في 3 نوفمبر المقبل، فيما يُقام حفل الافتتاح يوم 7 من الشهر ذاته، وتُختتم المنافسات في 21 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 3000 رياضي يمثلون 57 دولة.
وتقام المنافسات في 23 رياضة، بينها رياضتان مخصصتان لذوي الإعاقة، موزعة على 5 مواقع رئيسية: مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ومجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وبوليفارد الرياض سيتي، والجنادرية، والمسار الرياضي.
وتشهد الدورة للمرة الأولى إضافة رياضتَي سباقات الهجن والرياضات الإلكترونية إلى قائمة الألعاب، إلى جانب ألعاب القوى، السباحة، التايكوندو، الجودو، الكاراتيه، كرة السلة 3×3، الملاكمة، الفروسية، الجوجيتسو، رفع الأثقال، كرة اليد، كرة الطاولة، وغيرها.
ويتميّز الحدث باستضافة "قرية الرياضيين" في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، كأول منشأة من نوعها في المملكة، وتضم نحو 1200 غرفة مجهزة، مع مرافق طبية وإدارية وخدمية متكاملة، إلى جانب منطقة "القرية بلازا" التي توفر بيئة ثقافية وترفيهية ورياضية متكاملة.
وتشمل القرية مركز تدريب متكامل على بُعد خطوات من السكن، ما يعكس التزام المملكة بتوفير بيئة استثنائية لضيوف الدورة، بما يتماشى مع رؤيتها في تقديم نموذج رياضي عالمي في التنظيم والضيافة.