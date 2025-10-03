"أمة واحدة".. الرياض تطلق شعار دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025

ويأتي إطلاق الشعار قبل 30 يومًا من انطلاق الدورة، التي تنطلق منافساتها في 3 نوفمبر المقبل، فيما يُقام حفل الافتتاح يوم 7 من الشهر ذاته، وتُختتم المنافسات في 21 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 3000 رياضي يمثلون 57 دولة.