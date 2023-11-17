"أخضر 19" يفتتح تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في إسبانيا بمشاركة 27 لاعبًا

محمود البريه، عبدالرحمن الغامدي، يزن الرويلي، بسام هزازي، رامز العطار، نواف البشري، فرحة الشمراني، علي المهداوي، علي الفهمي، عواد دهل، تركي الغميل، يزيد الغامدي، طلال العتيبي، عبدالله الدوسري، عواد أمان، سعود هارون، نواف الغليميش، عبدالملك المرواني، راكان جمعان، سعد حقوي، صالح برناوي، حماد برناوي، راكان الغامدي، مهدي العبود، ثامر الخيبري، حسن المسلم وجلال السالم.