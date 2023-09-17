بالفيديو: أهداف "تاليسكا" و"ماكسيمان" و"بن دبكة" تتنافس على الأجمل في الجولة السادسة

اختارت رابطة دوري المحترفين قائمة الأهداف المتنافسة على جائزة الأجمل في الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي.
وكشفت اللجنة الفنية في الرابطة، اليوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة السادسة من الموسم الجديد، ومن المقرر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تم طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "x" .
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين والذي يضم كلاً من: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى، على هدف النجم البرازيلي" تاليسكا" لاعب النصر بمرمى الرائد، والذي سجله من قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء .
كما اختارت اللجنة أيضاً هدف النجم الفرنسي"ماكسيمان"، لاعب الأهلي في مرمى نادي التعاون، والذي بفضله منح فريقه انتصارًا مثيرًا.
كما يدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف الجزائري سفيان بن دبكة، لاعب الفتح بمرمى الخليج، والذي سجله بطريقة مميزة، حيث لعب الكرة من فوق الحارس بطريقة ذكية.
يشار إلى أن التصويت سيتسمر لمدة 24 ساعة قبل الإعلان رسمياً عن أجمل أهداف الجولة حسب تصويت المشجعين.