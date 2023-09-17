بالفيديو: أهداف "تاليسكا" و"ماكسيمان" و"بن دبكة" تتنافس على الأجمل في الجولة السادسة

وكشفت اللجنة الفنية في الرابطة، اليوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة السادسة من الموسم الجديد، ومن المقرر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تم طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "x" .