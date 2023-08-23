"غاليتي": الاتحاد لم يستسلم وقدّم عرضًا ضخمًا لضم "صلاح" من ليفربول

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عن عدم استسلام نادي الاتحاد، من أجل التعاقد مع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت": "الاتحاد لا يستسلم من أجل صلاح، النادي أرسل عرضًا ضخمًا بلغت قيمته أكثر من 100 مليون دولار؛ لإقناع كلوب مدرب الفريق بشكل خاص، الذي رفض تمامًا فكرة رحيل اللاعب.
وأشار الصحفي على حسابه الشخصي عبر موقع "X"، إلى أنه في حال قبول النادي الإنجليزي بعرض الاتحاد الضخم؛ فستكون الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.
وسبَق أن صرّح وكيل اللاعب المصري بأن صلاح ملتزم مع ليفربول رغم الاهتمام السعودي به؛ حيث استبعد وكيل أعماله مغادرته للنادي الإنجليزي بعد تمديد عقده.
وكان محمد صلاح البالغ من العمر 31 عامًا، قد جدد عقده مع ليفربول حتى يونيو 2025، الذي انتقل إلى اللعب بصفوفه منذ يوليو 2017، قادمًا من نادي روما، كما يلعب للمنتخب المصري منذ 2011.