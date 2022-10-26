انترميلان إلى ثمن نهائي دوري الأبطال.. ويرسل برشلونة للدوري الأوروبي

تأهل إنتر ميلان الإيطالي لثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بفوزه الكبير على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي برباعية نظيفة، اليوم الأربعاء، على ملعب
"جيوزيبي مياتزا" ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة للمسابقة الأوروبية.تناوب على تسجيل رباعية الأنتر كل من هنريك مخيتاريان (35) والبوسني إدين دجيكو (42 و66) والبلجيكي روميلو لوكاكو (87).
وبهذه النتيجة رفع الانتر رصيده إلى 10 نقاط جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادل وهزيمة وضعته في المركز الثاني وبذلك يضمن العبور إلى ثمن نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية، مما جعل برشلونة الذي يواجه لاحقاً ضيفه بايرن ميونيخ الألماني المتصدر (12 نقطة) بالانتقال للعب في مسابقة الدوري الأوروبي بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم.