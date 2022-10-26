انترميلان إلى ثمن نهائي دوري الأبطال.. ويرسل برشلونة للدوري الأوروبي

وبهذه النتيجة رفع الانتر رصيده إلى 10 نقاط جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادل وهزيمة وضعته في المركز الثاني وبذلك يضمن العبور إلى ثمن نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية، مما جعل برشلونة الذي يواجه لاحقاً ضيفه بايرن ميونيخ الألماني المتصدر (12 نقطة) بالانتقال للعب في مسابقة الدوري الأوروبي بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم.