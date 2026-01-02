فينالدوم يتسلّم جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي عن شهر ديسمبر

تسلّم الهولندي جورجينيو فينالدوم، قائد فريق الاتفاق، جائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي، عن شهر ديسمبر 2025–2026، عن الجولات 8 و9 و11 و12، المقدمة من مجموعة روشن.
واستلم متوسط الميدان الهولندي الجائزة قبل مباراة فريقه أمام الأخدود، والمقامة حاليًا على ملعب "إيغو" في الدمام، ضمن الجولة 13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتصدر الهولندي فينالدوم لائحة المساهمات التهديفية عن الجولات الأربع المشار إليها سابقًا، بالتساوي مع البرتغالي جواو فيليكس (6 مساهمات تهديفية لكل منهما)، ويتصدر الهدافين بالتساوي مع البرتغالي الآخر كريستيانو رونالدو (5 أهداف لكل منهما). وله دور بارز في تحسن نتائج فريقه في الجولات الأربع قياسًا بحال الاتفاق في الجولات التي تسبقها.