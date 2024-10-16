منافسات كرة السلة السعودية حصريًا على قنوات SSC

وينتظر عشاق اللعبة موسمًا مثيرًا، حيث ستُبث المباريات عبر استديوهات تحليلية متخصصة على شاشة قنوات SSC ومنصة "شاهد". ويأتي ذلك بعد أن أكمل الاتحاد السعودي لكرة السلة كافة الاستعدادات لانطلاق هذه المنافسات، بهدف توسيع انتشار اللعبة محليًا وزيادة متابعتها على الصعيد العربي، وهو أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى الاتحاد إلى تحقيقها.