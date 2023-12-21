مَن يحصد برونزية كأس العالم للأندية.. الأهلي المصري أم أوراوا الياباني؟

تُقام مساء غدٍ الجمعة مباراة الأهلي المصري وأوراوا الياباني في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية 2023.
تنطلق المباراة بين الأهلي المصري وأوراوا الياباني الجمعة في تمام الساعة الـ5.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
ويدخل الأهلي المصري المواجهة بعد خسارته أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين نظيفين في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.
ويشارك أوراوا الياباني بالمباراة عقب خسارته أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة (0 / 3) في نصف نهائي البطولة.