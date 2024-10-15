استعداداً للمشاركة في البطولة العربية.. أخضر الطائرة يغادر إلى القاهرة

تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة غدًا الأربعاء إلى مدينة القاهرة، وذلك لإقامة معسكر تدريبي "المرحلة الثانية" يمتد حتى 30 أكتوبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية للرجال المقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 1 إلى 11 نوفمبر المقبل.
ويترأس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة إبراهيم آل إبراهيم. وكان الجهاز الفني لأخضر الطائرة بقيادة "المونتينغري" فيسيلين فيسكو قد اختار القائمة بمشاركة 16 لاعبًا وهم:
بدر العوامي، محمد عادل، وسام الجهني، علي الكعيبي، علي آل سلام، وليد بن عبد القادر، عبدالعزيز هارون، حسن الوثلان، رشاد أبو الخير، حسين المريط، وليد العتيبي، موفق المطيري، مشاري القرشي، مروان الهوساوي، زيد باصهيب، وسامي الصامطي.
ويضم الجهاز الفني مساعد المدرب إسماعيل الخيبري، ومساعد المدرب فيصل البارقي، والإحصائي داركو، وأخصائي العلاج علي البيابي، ومدير الفريق محمد الشراري.
ويلعب الأخضر في البطولة العربية بالمجموعة الثانية التي تضم منتخبات قطر والكويت والأردن، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات البحرين وتونس والعراق وسلطنة عمان.