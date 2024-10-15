استعداداً للمشاركة في البطولة العربية.. أخضر الطائرة يغادر إلى القاهرة

بدر العوامي، محمد عادل، وسام الجهني، علي الكعيبي، علي آل سلام، وليد بن عبد القادر، عبدالعزيز هارون، حسن الوثلان، رشاد أبو الخير، حسين المريط، وليد العتيبي، موفق المطيري، مشاري القرشي، مروان الهوساوي، زيد باصهيب، وسامي الصامطي.