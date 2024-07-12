بمشاركة النصر.. الخميس القادم قرعة دوري أبطال آسيا للسيدات

تكتشف نخبة أندية كرة القدم للسيدات في القارة طريقها إلى المجد في الموسم التاريخي الأول لدوري أبطال آسيا للسيدات 2024-2025 يوم الخميس، 18 يوليو الجاري، عندما يجري حفل سحب القرعة الرسمية لكل من الدور التمهيدي ودور المجموعات.
ومن المقرر أن تقام القرعة في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور عند الساعة الثالثة عصراً، حيث يشارك 21 نادياً في النسخة الافتتاحية التاريخية، والتي تبدأ منافساتها في شهر أغسطس المقبل.
وسوف يتنافس 13 نادياً في الدور التمهيدي، بحيث سيتم توزيع هذه الأندية على أربع مجموعات، مجموعة واحدة من أربعة أندية وثلاث مجموعات من ثلاثة أندية، حيث تستضيف بوتان والأردن وماليزيا والسعودية مجموعة واحدة لكل منها، وتقام المنافسة بنظام الدوري المجزأ في الفترة من 25 إلى 31 أغسطس، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى دور المجموعات.
وتنضم هذه الأندية الأربعة إلى ثمانية أندية تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات، والذي يتضمن ثلاث مجموعات من أربعة أندية تتنافس بنظام التجمع وعبر الدوري المجزأ من مرحلة واحدة خلال الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر. وتستضيف المجموعات كل من الصين وتايلاند وفيتنام.
وقد تم تصنيف الأندية ووضعها في أوعية بحسب تصنيف الاتحادات الوطنية الخاصة بها، بناءً على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للسيدات (الصادر بتاريخ 15 مارس 2024)، على النحو التالي:
- المستوى الأول: ناساف (أوزبكستان)، مياوادي (ميانمار)، بام خاتون (إيران)، أوديشا (الهند)
- المستوى الثاني: كيتشي (هونغ كونغ الصين)، يونغ إيلفانتس (لاوس)
- المستوى الثالث: إيه بي إف (نيبال)، أبو ظبي (الإمارات)، ليون سيتي سايلرز (سنغافورة).
- وعاء الأندية المضيفة: الاتحاد (الأردن)، صباح (ماليزيا)، كلية تيمفو الملكية (بوتان)، النصر (السعودية).
- المستوى الأول: أوراوا ريد دايموندز (اليابان)، ملبورن سيتي (أستراليا)
- المستوى الثاني: هيونداي ستيل ريد اينجلز (جمهورية كوريا)، كايا إيلويلو (الفلبين).
- المستوى الثالث: تايتشونغ بلو ويل (الصين تايبيه).
- المستوى الرابع: الفائزين الأربعة بصدارة المجموعات في الدور التمهيدي.
- وعاء المضيفين: ووهان جيانغدا (الصين)، هوتشي منه سيتي (فيتنام)، كلية إيجان سكولارز (تايلاند).