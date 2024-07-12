بمشاركة النصر.. الخميس القادم قرعة دوري أبطال آسيا للسيدات

وسوف يتنافس 13 نادياً في الدور التمهيدي، بحيث سيتم توزيع هذه الأندية على أربع مجموعات، مجموعة واحدة من أربعة أندية وثلاث مجموعات من ثلاثة أندية، حيث تستضيف بوتان والأردن وماليزيا والسعودية مجموعة واحدة لكل منها، وتقام المنافسة بنظام الدوري المجزأ في الفترة من 25 إلى 31 أغسطس، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى دور المجموعات.