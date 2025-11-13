في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.. الإمارات والعراق "حبايب"

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم أمام ضيفه العراقي، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026، في فرصة جديدة للحاق بركب المنتخبات المتأهلة بعد إخفاقهما في حجز بطاقة التأهل المباشر.