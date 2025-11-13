في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.. الإمارات والعراق "حبايب"

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم أمام ضيفه العراقي، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026، في فرصة جديدة للحاق بركب المنتخبات المتأهلة بعد إخفاقهما في حجز بطاقة التأهل المباشر.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1؛ إذ كان العراق البادئ بالتسجيل عن طريق علي الحمادي في الدقيقة العاشرة، بعد خطأ دفاعي إماراتي في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر.
وعاد المنتخب الإماراتي سريعًا للمباراة بهدف التعادل عبر رأسية لوان بيريرا الرائعة في الدقيقة 18.
وفي الشوط الثاني تألق حارس الإمارات خالد عيسى في التصدي لعدة محاولات عراقية خطرة.
وينتظر المنتخبان مباراة الرد "الحسم" في البصرة العراقية يوم 18 نوفمبر الجاري، على أن يتأهل الفائز لمواجهة منتخبات من قارات إفريقيا، وأميركا الجنوبية، وأميركا الشمالية والوسطى، وأوقيانوسيا، ضمن الملحق العالمي الذي ستحدده قرعة تُجرى في 20 نوفمبر الجاري.