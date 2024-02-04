في دورة ألعاب الأندية العربية للسيدات.. "سلة العاصمة" تخسر من القحيص الأردني

خسر فريقُ العاصمة السعودي، ثانيَ مبارياته في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، أمام فريق القحيص الأردني، بنتيجة "57 - 89"، ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدور الأول لمسابقة كرة السلة، التي تجري منافساتها في إمارة الشارقة حتى الثاني عشر من فبراير الجاري، بمشاركة "550" لاعبة يمثّلون 63 ناديًا من 15 دولة عربية.