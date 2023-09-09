"العربي القطري" يستهدف التعاقدَ مع هدف الهلال والأهلي بالميركاتو الصيفي

وكان قد انضمّ ماركو فيراتي البالغ من العمر 30 عامًا، إلى نادي باريس سان جيرمان، في 2012، قادمًا من نادي بيسكارا الإيطالي الذي لعب له لمدة 4 مواسم، كما تبلغ القيمة السوقية له نحو 40 مليون يورو.