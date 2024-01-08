الأخضر يكمل جاهزيته لمواجهة فلسطين.. و"البريك" ينتظم بالمعسكر

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، اليوم الاثنين ، استعداداته لمواجهة منتخب فلسطين وديًا مساء يوم غدٍ الثلاثاء على ملعب نادي الوكرة القطري عند السادسة والنصف مساءً، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي في دولة قطر.