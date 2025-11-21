دوري روشن للمحترفين: الاتحاد بعشرة لاعبين يعبر محطة الرياض بهدفين

وانتهت المواجهة، التي جاءت ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف. وسجل كريم بنزيما الهدف الأول في الدقيقة 24، قبل أن يضيف محمد الخيبري الهدف الثاني للاتحاد بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 42.