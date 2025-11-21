دوري روشن للمحترفين: الاتحاد بعشرة لاعبين يعبر محطة الرياض بهدفين

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الفوز على شقيقه الرياض في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، بقيادة الحكم شكري الحنفوش.
وانتهت المواجهة، التي جاءت ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف. وسجل كريم بنزيما الهدف الأول في الدقيقة 24، قبل أن يضيف محمد الخيبري الهدف الثاني للاتحاد بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 42.
وفي الشوط الثاني قلّص مامادو سيلا النتيجة للرياض بهدف أول في الدقيقة 77. وشهدت المباراة طرد لاعب الاتحاد موسى ديابي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 73.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 14 نقطة في المركز السابع، فيما تجمّد رصيد الرياض عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.