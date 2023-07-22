استعدادًا لتصفيات آسيا.. "أخضر الصالات" يشارك في بطولة دولية ودية بالبرازيل

تقرَّر أن يشارك المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات في البطولة الدولية التي ستُقام في مدينة سوروكابا البرازيلية خلال الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر المقبل؛ وذلك استعدادًا للمشاركة في تصفيات آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في إندونيسيا خلال شهر أكتوبر المقبل، المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2024.
وأُجريت أمس، مراسم قرعة البطولة في مدينة سوروكابا البرازيلية. وستشهد البطولة مشاركة 6 منتخبات عالمية، هي: البرازيل (المستضيف) والسعودية واليابان وإيران وباراغواي وكولومبيا.
وأسفرت القرعة عن وقوع (الأخضر) في المجموعة A بجانب منتخبَي البرازيل واليابان.
يُذكر أن قرعة تصفيات آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في إندونيسيا خلال شهر أكتوبر المقبل، والمؤهلة إلى بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2024، التي أُجريت في يونيو الماضي، أسفرت عن وجود (الأخضر) في المجموعة B بجانب منتخبات (إندونيسيا وأفغانستان ومكاو).