استعدادًا لتصفيات آسيا.. "أخضر الصالات" يشارك في بطولة دولية ودية بالبرازيل

تقرَّر أن يشارك المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات في البطولة الدولية التي ستُقام في مدينة سوروكابا البرازيلية خلال الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر المقبل؛ وذلك استعدادًا للمشاركة في تصفيات آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في إندونيسيا خلال شهر أكتوبر المقبل، المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2024.