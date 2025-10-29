غداً.. انطلاق الجولة الختامية من بطولة "لونجين العالمية" لقفز الحواجز بالرياض

تستعد العاصمة السعودية الرياض، غداً الخميس، لانطلاق الجولة الختامية من بطولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي 2025، بمشاركة 40 فارسًا وفارسة يمثلون 19 دولة، وتجاوزت جوائزها المالية 10.5 مليون يورو، وذلك على الميدان المشيّد مقابل مركز الملك عبدالله المالي "كافد".
وتكتسب جولة الرياض أهمية خاصة كونها الجولة الحاسمة التي تُحدد بطل جولة الرياض، إلى جانب بطل الموسم في فئتي الفردي والفرق.
ويشهد اليوم الافتتاحي إقامة نهائي الفرق في دوري الأبطال العالمي، بمشاركة 17 فريقًا، هي: مدريد إن موشن، كانز ستارز، إسطنبول واريورز، ريزنبيك إنترناشيونال، بازل كوزموبوليتانز، موناكو كوميتس، روما غلادياتورز، شنغهاي سوانز، باريس بانثرز، الدوحة فالكونز، نيويورك إمباير، فالكنسفارد يونايتد، سان تروبيه، براغ ليونز، ستوكهولم هيرتس، مكسيكو أميغوس، وفايكنغ الأسكندنافي.
وتُعد جولات "لونجين" سلسلة من البطولات الدولية المرموقة لفئة الخمس نجوم في قفز الحواجز، وقد انطلقت منافسات الموسم الحالي من الدوحة في مارس الماضي، ومرّت عبر 15 مدينة في 12 دولة عبر 3 قارات، بجوائز تجاوزت 36 مليون يورو (156.2 مليون ريال).
وتنقلت البطولة بين مدن: الدوحة، مكسيكو، شنغهاي، مدريد، كان، راماتويل، سان تروبيه، لندن، فالكنسفارد، ريزنبيك، نيويورك، فيينا، روما، والرباط، قبل أن تصل إلى محطتها الختامية في الرياض.
ويشهد موقع البطولة فعاليات مصاحبة مخصصة للزوار ضمن "منطقة الفعاليات"، التي تضم مجموعة من المطاعم، الجلسات العائلية، المتاجر، المواقع الترفيهية المجانية للأطفال، إلى جانب توفير كافة الخدمات العامة للزوار.