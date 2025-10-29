غداً.. انطلاق الجولة الختامية من بطولة "لونجين العالمية" لقفز الحواجز بالرياض

ويشهد اليوم الافتتاحي إقامة نهائي الفرق في دوري الأبطال العالمي، بمشاركة 17 فريقًا، هي: مدريد إن موشن، كانز ستارز، إسطنبول واريورز، ريزنبيك إنترناشيونال، بازل كوزموبوليتانز، موناكو كوميتس، روما غلادياتورز، شنغهاي سوانز، باريس بانثرز، الدوحة فالكونز، نيويورك إمباير، فالكنسفارد يونايتد، سان تروبيه، براغ ليونز، ستوكهولم هيرتس، مكسيكو أميغوس، وفايكنغ الأسكندنافي.