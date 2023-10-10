لاعب الهلال "خاليدو كوليبالي": كنت أعتقد أن هناك كرة قدم فقط بأوروبا.. ولكن هذا غير صحيح

تحدّث السنغالي "خاليدو كوليبالي"، لاعب نادي الهلال خلال تصريحات إعلامية عن ناديه، وعن انضمامه للدوري السعودي، وعن كيفية تأثير تواجد "نيمار" بالفريق.
"كوليبالي" قال خلال تصريحات لقناة "Canal Sport" الفرنسية: "عندما انتقلت للسعودية كان الأمر صعبًا لعدم معرفتنا الكثير عن كرة القدم الآسيوية، ولكن الآن الأمر أصبح مختلفًا، فإننا نرى الكثير من اللاعبين العالميين ينضمون إلى الدوري السعودي".
وتابع اللاعب السنغالي قائلًا: "بالرغم من أن الدورى السعودي يتميّز بالجدية والحزم في اللعب، إلا أن اللاعبين السعوديين لا يستسلمون حقًّا؛ فاللاعبون السعوديون يملكون جودة عالية".
واستطرد لاعب الهلال حديثه عن الدوري السعودي: "الكرة في السعودية تختلف تمامًا عن كرة القدم بأوروبا، عندما نلعب في أوروبا أو في فرنسا نعتقد أن هناك كرة قدم فقط بأوروبا، ولكن هذا غير صحيح؛ الدوري السعودي أصبح قويًّا أيضًا".
وأضاف قائلًا: "الشعب السعودي رائع، ونحن اندمجنا سريعًا مع ثقافتهم وعاداتهم، فتجدنا في المساء نشرب الشاي والقهوة ونأكل الحلويات ونضحك معًا، مثلًا تجد "مالكوم" دائمًا يضحك مع "كنو"، البيئة في الهلال حقًّا رائعة".
وقال "خاليدو" عن صديقه بالفريق "نيمار": "جميعنا نرى ما يتمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أن "نيمار" مغرور، ولكن هذا غير صحيح تمامًا، عندما تعاملت معه وجدته شخصًا عاطفيًّا يريد فقط أن تشعره بالمحبّة، وسيقدم لك كل شيء فهو متواضع مع الجميع".