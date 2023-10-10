لاعب الهلال "خاليدو كوليبالي": كنت أعتقد أن هناك كرة قدم فقط بأوروبا.. ولكن هذا غير صحيح

واستطرد لاعب الهلال حديثه عن الدوري السعودي: "الكرة في السعودية تختلف تمامًا عن كرة القدم بأوروبا، عندما نلعب في أوروبا أو في فرنسا نعتقد أن هناك كرة قدم فقط بأوروبا، ولكن هذا غير صحيح؛ الدوري السعودي أصبح قويًّا أيضًا".