لضمّه بالميركاتو الشتوي.. الاتحاد والأهلي يبدآن محادثاتهما مع وكيل "لوكا مودريتش"

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عن تنافس ناديَي الأهلي والاتحاد على التعاقد مع الكرواتي "لوكا مودريتش"، نجم ريال مدريد الإسباني، خلال الموسم الشتوي القادم.
ووفقًا لما أفاد به "غاليتي" على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس": فإن مسؤولي الناديين السعوديين بدؤوا محادثاتهم مع وكلاء مودريتش لمحاولة إقناعه بالانضمام للدوري السعودي في الميركاتو القادم.
وكان قد ارتبط اسم مودريتش صاحب الـ38 عامًا، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، بالانضمام إلى الهلال والنصر؛ لكسب خدماته خلال الموسم الجديد.
وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد في يونيو 2024، وكان قد انضمّ إليه في 2012 قادمًا من توتنهام، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الكرواتي نحو 10 ملايين يورو؛ بحسب موقع "ترانسفير ماركت".