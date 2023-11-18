لضمّه بالميركاتو الشتوي.. الاتحاد والأهلي يبدآن محادثاتهما مع وكيل "لوكا مودريتش"

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد في يونيو 2024، وكان قد انضمّ إليه في 2012 قادمًا من توتنهام، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الكرواتي نحو 10 ملايين يورو؛ بحسب موقع "ترانسفير ماركت".