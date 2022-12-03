السويسري "دومينيك ستريكر" ينضمّ لقائمة المتنافسين على كأس الدرعية للتنس

وأضاف: "أتواصل دائمًا مع زميلي ومواطني نجم التنس ستان فافرينكا، الذي يشارك في البطولة، وأعتبر "ستان" نموذجًا حقيقيًّا وقدوة لي في حياتي المهنية؛ حيث فاز ببطولة رولان جاروس للتنس، وهذا ما تمكنتُ من تحقيقه في البطولة ذاتها ولكن للشباب، وقد تدربنا سويًّا في بازل بسويسرا مؤخرًا استعدادًا للبطولة، وأتطلع لرؤيته مجددًا في المملكة".