السويسري "دومينيك ستريكر" ينضمّ لقائمة المتنافسين على كأس الدرعية للتنس

انضم لاعب التنس السويسري دومينيك ستريكر، إلى قائمة اللاعبين المتنافسين على كأس الدرعية للتنس 2022، الذي ستنطلق مبارياته الخميس المقبل ضمن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثاني.
وحول مشاركته في البطولة التي تنظمها وزارة الرياضة على مدار ثلاثة أيام، ويبلغ مجموع جوائزها 3 ملايين دولار؛ قال ستريكر: "أنا متحمس لزيارة المملكة، وأفتخر بأن أكون جزءًا من كأس الدرعية للتنس، الذي يتنافس فيه عدد من اللاعبين المصنّفين عالميًّا، وأعتقد أن البطولة تمثل فرصة رائعة لتدريب اللاعبين والاستعداد للموسم القادم".
وأضاف: "أتواصل دائمًا مع زميلي ومواطني نجم التنس ستان فافرينكا، الذي يشارك في البطولة، وأعتبر "ستان" نموذجًا حقيقيًّا وقدوة لي في حياتي المهنية؛ حيث فاز ببطولة رولان جاروس للتنس، وهذا ما تمكنتُ من تحقيقه في البطولة ذاتها ولكن للشباب، وقد تدربنا سويًّا في بازل بسويسرا مؤخرًا استعدادًا للبطولة، وأتطلع لرؤيته مجددًا في المملكة".
من جهته أبدى لاعب التنس السويسري ستان فافرينكا، استمتاعه بالتدريب كثيرًا مع دومينيك خلال الفترة الماضية، وقال إنه سعيد لرؤيته من جديد في الدرعية؛ واصفًا إياه باللاعب الشاب صاحب الطموح والآفاق الواسعة القادمة؛ مشيرًا إلى أنه بحاجة إلى مواصلة العمل الجاد والسليم لتحقيق النجاح.
واستطاع دومينيك ستريكر اللاعب الناشئ أن يقفز هذا العام أكثر من 120 مركزًا في التصنيف العالمي لاتحاد لاعبي التنس المحترفين؛ حيث فاز بلقب الناشئين في رولان جاروس، وحقق أول لقب له في الزوجي العام الماضي.
حجز تذاكر البطولة
ويمكن لعشاق رياضة التنس، حجزُ تذاكر منافسات بطولة كأس الدرعية للتنس، ضمن عدد من الخيارات والفئات والأسعار للتذاكر، ومنها فئة VIP التي تتيح الدخول لمطل البجيري- جوهرة الدرعية المميزة، والتي تشكل تجربة جديدة للمطاعم والمقاهي العربية والعالمية المتنوعة لمختلف الأذواق والشرائح العمرية؛ وذلك عبر الموقع الرسمي https://diriyahseason.sa/ar .