"نيوكاسل يونايتد" يستهدف ضمّ "روبن نيفيز" لاعب الهلال

وبحسب ما أفادت به الصحيفة: فإن نيوكاسل يخطّط لضمّ لاعب الدوري السعودي للمحترفين "نيفيز" بعد خسارة "ساندرو تونالي"، مشيرًا إلى أن "إيدي هاو" مدرب الفريق يعمل على تكثيف خططه في يناير لاستبدال اللاعب الموقوف مع لاعب خط وسط الهلال "نيفيز".