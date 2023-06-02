أجمل أهداف الجولة الأخيرة من دوري روشن.. تعرَّف عليها

ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين، الذي يضم كلاً من تركي السلطان، وسلطان اللحياني، وخالد الشنيف، ومناف أبوشقير، وعبيدالله العيسى، على هدف سعد السلولي لاعب أبها بمرمى الخليج، الذي سجله بطريقة رائعة من خلال تصويبة على الطاير من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم، وفاجأت الحارس مروان الحيدري قبل أن تعانق الشباك.