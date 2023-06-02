أجمل أهداف الجولة الأخيرة من دوري روشن.. تعرَّف عليها

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي الأهداف التي تتنافس على جائزة الأجمل في الجولة الثلاثين (الأخيرة) من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2022/ 2023م.
وكشفت اللجنة الفنية في الرابطة اليوم الجمعة عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة الأخيرة من المسابقة. ومن المقرر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين، الذي يضم كلاً من تركي السلطان، وسلطان اللحياني، وخالد الشنيف، ومناف أبوشقير، وعبيدالله العيسى، على هدف سعد السلولي لاعب أبها بمرمى الخليج، الذي سجله بطريقة رائعة من خلال تصويبة على الطاير من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم، وفاجأت الحارس مروان الحيدري قبل أن تعانق الشباك.
واختارت اللجنة أيضًا الهدف الثاني لمتوسط ميدان الاتفاق حامد الغامدي بمرمى العدالة؛ إذ ساق اللاعب الكرة من قرابة منتصف الملعب قبل أن يراوغ المدافعين، ويلعبها بطريقة ذكية من فوق الحارس المونتينيغري ميلان مياتوفيتش.
كما يدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف مهاجم الشباب الغابوني أرون بوبيندزا ضد ضمك، الذي جاء بعد جملة تكتيكية مميزة، نفذها زملاؤه قبل أن يتابع الكرة بكعب قدمه.
يُشار إلى أن التصويت سيتسمر لمدة 24 ساعة قبل الإعلان رسميًّا عن أجمل أهداف الجولة حسب تصويت المشجعين.