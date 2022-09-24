يزيد الراجحي بطلاً لرالي عسير

من جانبه، ذكر البطل يزيد الراجحي، أن رالي عسير مر خلاله السائقون بمراحل صعبة جدًا، ويعتبر من أصعب الراليات التي خاضها، وذلك لوعرة المناطق التي مروا خلالها.