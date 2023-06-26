ريال مدريد يقطع الطريق على الأندية السعودية بتجديد عقد مودريتش

وأضاف :"خلال مسيرته كمدريديستا، فاز مودريتش بأرقى الجوائز الفردية، منها جائزة الكرة الذهبية 2018، جائزة فيفا للأفضل لعام 2018، جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2017-2018، جائزة الكرة الذهبية في مونديال الأندية 2017، وقد شكّل هذا العام جزءاً من التشكيلة المثالية FIFA/FIFPro للمرة السادسة في مسيرته".