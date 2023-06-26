ريال مدريد يقطع الطريق على الأندية السعودية بتجديد عقد مودريتش
أعلن ريال مدريدالإسباني، تمديد عقد لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش لموسم إضافي وحتى صيف 2024، رغم العرض الخرافي من أحد الأندية السعودية.
وقال النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "اتفق نادي ريال مدريد ولوكا مودريتش على تمديد عقد اللاعب، الذي سيرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2024.
وتابع البيان: "وصل لوكا مودريتش إلى ريال مدريد في عام 2012. في المواسم الـ11 التي قضاها في الدفاع عن قميصنا، لعب 488 مباراة وفاز بـ 23 لقباً: دوري أبطال أوروبا (5)، كأس العالم للأندية (5)، الدوري (3)، كأس السوبر الأوروبي (4)، كأس الملك (2) وكأس السوبر الإسباني (4)".
وأضاف :"خلال مسيرته كمدريديستا، فاز مودريتش بأرقى الجوائز الفردية، منها جائزة الكرة الذهبية 2018، جائزة فيفا للأفضل لعام 2018، جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2017-2018، جائزة الكرة الذهبية في مونديال الأندية 2017، وقد شكّل هذا العام جزءاً من التشكيلة المثالية FIFA/FIFPro للمرة السادسة في مسيرته".
بالإضافة إلى ذلك، حصل على الكرة الذهبية في مونديال روسيا والكرة البرونزية في مونديال قطر.
ويأتي الإبقاء على اللاعب، البالغ عمره 37 عامًا، بعد أقل من أسبوع واحد من إعلان تمديد عقد زميله توني كروس لموسم إضافي أيضًا.
وينتهي العقد الحالي لمودريتش مع ريال مدريد نهاية الشهر الجاري، مما يعني أن النجم الكرواتي المخضرم بإمكانه الاتفاق، والتوقيع مع أي فريق يرغب في ضمه دون الرجوع إلى إدارة الريال.