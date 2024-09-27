الخميس.. انطلاق دوري أبطال آسيا للسيدات من خلال دور المجموعات

يبدأ أفضل 12 نادياً للسيدات في القارة سعيهم للفوز بأول لقب على الإطلاق في دوري أبطال آسيا للسيدات، وذلك عندما تنطلق مرحلة المجموعات لموسم 2024-2025، يوم الخميس.
في إشارة إلى فجرٍ جديد لكرة القدم للسيدات في آسيا، تم تقسيم الأندية المشاركة على ثلاث مجموعات، تضم كل منها أربعة أندية تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مباراة واحدة خلال الفترة من 3 إلى 12 أكتوبر، حيث سيكون السباق محتدماً من أجل تأمين إحدى بطاقات التأهل إلى ربع نهائي النسخة الافتتاحية.
تأهلت أربعة أندية: أبو ظبي، وبام خاتون، وأوديشا، وصباح، من خلال الدور التمهيدي للانضمام إلى بقية الفرق المشاركة، التي تنتمي إلى أفضل ثمانية اتحادات وطنية أعضاء في الاتحاد الآسيوي حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.
تبدأ المباريات المُثيرة بالمجموعة الأولى يوم الخميس في الصين، وذلك على استاد مركز هانكو للثقافة والرياضة في ووهان الذي يستضيف منافسات هذه المجموعة.
ويتطلع فريق ووهان جيانغدا للسيدات المُضيف، الذي فاز بلقبه الرابع في الدوري المحلي عام 2023، إلى تحقيق بداية قوية، وهو في طريقه لتحقيق لقبه الخامس على التوالي في الدوري الصيني للسيدات، ومنافسه هو نادي أبوظبي الإماراتي، الذي فاز بشكلٍ مميز بجميع مبارياته الثلاث في الدور التمهيدي، وقد تأسس في عام 2005 كأول فريق للسيدات محترف في الإمارات، وقد فاز بجميع ألقاب الدوري المحلي العشرة التي أقيمت منذ عام 2012.
وينزل فريق هيونداي ستيل ريد أنجلز للسيدات إلى أرض الملعب لبدء مسيرته القارية الثالثة بعد مشاركته في بطولة الأندية الآسيوية للسيدات في عامي 2019 و2023، ووصل إلى النهائي في النسخة الأخيرة.
ويستهل بطل دوري جمهورية كوريا 11 مرة مشوار المنافسة عندما يتقابل مع نادي صباح الماليزي، الذي تصدر مجموعته في الدور التمهيدي، بطل الدوري الماليزي للسيدات في عام 2023، يحتل حالياً المركز الثاني في الموسم الثاني من الدوري، مع بقاء خمس جولات على المنافسة.
ويوم الأحد 6 أكتوبر، تستهل الفرق الأربعة ضمن المجموعة الثالثة مشوارها في هذه النسخة من البطولة على استاد ثونغ نهات في مدينة هو تشي مينه في فيتنام.
بعد فوزه باللقب في أول ظهور له في بطولة الأندية الآسيوية للسيدات العام الماضي، يضع نادي أوراوا ريد دايموندز للسيدات طموحاته نحو التتويج القاري مرتين متتاليتين. سيواجه الفريق الياباني، بطل آخر نسختين من الدوري المحلي، فريق أوديشا. وقد تأسس الفريق الهندي في عام 2022، وتمتع بصعود سريع وأصبح خامس فائز مُختلف بلقب الدوري المحلي في موسم 2023-2024 وأول لقب بالنسبة له، قبل متابعة ذلك بمسيرة رائعة في الدور التمهيدي من البطولة القارية.
يبدأ نادي هو تشي مينه الفيتنامي موسمه الجديد ، بعدما حقق لقب الدوري المحلي لعام 2024 الشهر الماضي، وهو السادس له على التوالي والـ13 في تاريخه، وهو سوف يستضيف تايتشونغ بلو وايل من الصين تايبيه، الذي يمتلك خبرة قارية من مشاركته في بطولة الأندية الآسيوية للسيدات عام 2022. وقد فاز الفريق الضيف بلقب الدوري المحلي في الصين تايبيه للمرة الخامسة عام 2023 ويحتل حالياً المركز الثاني بعد 10 مباريات من الموسم الحالي، الذي بدأ في أبريل الماضي.
المجموعة الثانية، التي تستضيفها تايلاند على استاد باثوم ثاني، ستنطلق مبارياتها أيضاً يوم الأحد 6 أكتوبر وستشهد المباراة الافتتاحية مواجهة بين نادي ملبورن سيتي، الفائز بلقب الدوري الأسترالي للسيدات لموسم 2023-2024، وبام خاتون الإيراني.
كان فوز سيتي باللقب هو الثالث له والأول منذ عام 2020، بالإضافة إلى أربعة ألقاب في النهائي الكبير؛ ستكون هذه أول مباراة للفريق الأسترالي في الموسم الجديد، وفي المقابل تأسس نادي بام خاتون عام 1980 وهو أقدم نادٍ في هذه البطولة، وشارك في النسختين السابقتين من بطولة الأندية الآسيوية للسيدات، حيث أنهى مشاركته كوصيف (منطقة الغرب) في عام 2022. وحقق الفريق الإيراني لقب الدوري المحلي 10 مرات، بما في ذلك المواسم الثلاثة الأخيرة، وفاز في كلتا مباراتيه في الدور التمهيدي.
آخر مباريات الجولة الافتتاحية ستشهد مواجهة بين كايا إيلويلو من الفلبين ونظيره فريق كلية إيجان سكولارز من تايلاند، وقد فاز نادي كايا بلقبه الأول في الدوري المحلي عام 2023، حيث خسر مباراة واحدة فقط ليصبح أول فريق يُحقق هذا الإنجاز. منافسه، الذي رفع الكأس السادسة في الدوري التايلاندي في عام 2024، كان بطل منطقة الشرق في بطولة الأندية الآسيوية للسيدات عام 2022.
بعد دور المجموعات، يتأهل إلى ربع النهائي أول فريقين من كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث، وتقام منافسات ربع النهائي يومي 22 و23 مارس 2025، وسوف يتم إجراء قرعة لتحديد مواجهات الأدوار الإقصائية.
ويتبع ذلك إقامة الأدوار النهائية، والتي تشهد إقامة مباراتي الدور قبل النهائي والمباراة النهائية (جميعها بنظام التجمع من مباراة واحدة) في الفترة من 21 إلى 24 مايو 2025. وذلك، لتتويج الفائزات بلقب بطولة دوري أبطال آسيا للسيدات في نسختها الأولى، حيث ستحصل الفائزات على جائزة مالية لا تقل عن 1.3 مليون دولار أمريكي.