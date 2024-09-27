الخميس.. انطلاق دوري أبطال آسيا للسيدات من خلال دور المجموعات

كان فوز سيتي باللقب هو الثالث له والأول منذ عام 2020، بالإضافة إلى أربعة ألقاب في النهائي الكبير؛ ستكون هذه أول مباراة للفريق الأسترالي في الموسم الجديد، وفي المقابل تأسس نادي بام خاتون عام 1980 وهو أقدم نادٍ في هذه البطولة، وشارك في النسختين السابقتين من بطولة الأندية الآسيوية للسيدات، حيث أنهى مشاركته كوصيف (منطقة الغرب) في عام 2022. وحقق الفريق الإيراني لقب الدوري المحلي 10 مرات، بما في ذلك المواسم الثلاثة الأخيرة، وفاز في كلتا مباراتيه في الدور التمهيدي.