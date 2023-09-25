توتنهام هوتسبير الإنجليزي يستهدف التعاقد مع جوتا لاعب الاتحاد

وأشارت تقارير أخرى إلى أن اللاعب البرتغالي نادم على عدم النظر في العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية، والتي كانت من أبرزها فنربخشة، والريان القطري، اللذين عرضا استعارة اللاعب لمدة موسم واحد.